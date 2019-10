Il Rieti di Pezzotti sfida il Monopoli e insegue il primo successo di campionato

Il Rieti ospita domenica allo Scopigno (ore 17.30) il Monopoli. Sarà la seconda partita di Lorenzo Pezzotti da primo allenatore. Dopo il punto conquistato a Teramo, la squadra amarantoceleste è chiamata a dare confermare i segnali di ripresa anche se non sarà facile visto che il Monopoli, quinta forza del campionato e grande sorpresa del girone. Arbitra Galipò di Firenze.

Per mister Pezzotti “la situazione non è facile e non è stato semplice entrare nella testa dei ragazzi. Ma siamo professionisti e dobbiamo esserlo fino alla fine. La squadra ha lavorato bene, ragazzi eccezionali umanamente e professionalmente. E lo staff mi ha dato una grande mano. Infortunati? Tirelli non si è allenato, Guiebre all’ultim’ora decidiamo”. Cosa farà Pezzotti se dovesse arrivare un altro risultato positivo, penserebbe di rimanere? “Giochiamo per i tre punti, ma non ne faccio una cosa personale. Cosa succederà lunedì non lo so. Giocare allo stadio? Sono felice e orgoglioso. E confido nella gente per il sostegno. Il pubblico farà la differenza, i ragazzi ne hanno bisogno. Il Monopoli è in grande forma. L’emozione ci sarà, ,ma è sempre una gara di calcio. Emozione c’è stata a Teramo, poi bisogna spegnere tutto e chiuderti. Quello che ti gira attorno devi escluderlo, conta il risultato”.