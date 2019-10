Javi Roni lancia in testa il Real Rieti

Real, una notte da capolista. La formazione reatina batte e supera in classifica il Kaos Mantova ottenendo il primato provvisorio in compagnia di Feldi, Signor Prestito e Sandro Abate, tutte vincenti. Al PalaMalfatti finisce 5-3 con una spettacolare tripletta di Javi Roni, vero protagonista di serata insieme a Rodolfo Fortino che la apre dopo appena 7″ e suona la carica nel momento in cui Mantova si rifà sotto. Nel complesso una gara più che positiva ed esame di maturità superato a pieni voti.