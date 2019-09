La Npc batte Montegranaro e fa suo il memorial Gasperini: 67-59

La Zeus Npc Rieti batte nel Memorial Giuseppe Gasperini la Poderosa Montegranaro per 67-59, nella rivincita della sfida andata in scena mercoledì sul parquet dell’Aquila vinta dagli amarantocelesti. I padroni di casa continuano a rinunciare a Francesco Stefanelli che prosegue il proprio percorso di recupero dalla pubalgia. Subito Vildera a sbloccare il punteggio per Rieti, con Filoni che trova subito il primo allungo in penetrazione. Gli ospiti restano a secco per molti minuti, dimostrando la solidità della difesa di Rossi. Ci pensa Mastellari a dare fiducia ai suoi. Zucca dà subito il proprio contributo e si va al mini-break sul 22-9 con una prodezza nel finale di Vildera.

Cucci va al ferro e cerca di dare la scossa ai marchigiani, ma la Zeus Npc mantiene il vantaggio sopra la doppia cifra con la tripla di Pastore. Fumagalli fa volare i sabini sul +16, con Montegranaro che continua a scheggiare il ferro in maniera quasi comica. Il dominio di Brown e compagni prosegue senza intoppi, con un Aaron Thomas a dir poco irriconoscibile che fatica ad entrare in ritmo per la Poderosa. Si va all’intervallo sul 39-22.

La ripresa inizia con l’appoggio da sotto di Mastellari, che subito dopo replica in faccia a Brown. Lo statunitense ricaccia indietro gli ospiti con la bomba del +14. Molto aggressivo in difesa Pastore, che raggiunge quota quattro falli a metà del terzo periodo. I padroni di casa gestiscono il punteggio, andando all’ultima pausa in netto vantaggio per 54-41.

Cucci non molla e realizza per la Poderosa, con Zucca che in seguito commette fallo in attacco. Thomas riporta i suoi a -8 quando mancano otto minuti al termine. Montegranaro ci prova ma Rieti amministra alla perfezione e porta a casa il Gasperini con il punteggio finale di 67-59.

Npc - Montegranaro 67-59

Parziali: 22-9; 17-13; 15-19; 13-18

Rieti: Stefanelli n.e., Fumagalli 4, Passera 7, Brown 13, Cannon 7, Vildera 14, Zucca 5, Pastore 13, Nikolic, Filoni 4, Mammoli n.e., Vujanac n.e., Finco n.e. all.Rossi

Montegranaro: Thompson 7, Miani n.e., Angelotti n.e., Mastellari 6, Conti 5, Palermo 2, Bonacini n.e., Berti, Thomas 18, Cucci 15, Serpilli 6 all.Ciani

Giovanni Messi