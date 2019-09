Il Rieti condannato a vincere contro la Paganese per non sprofondare

Il Rieti è chiamato alla vittoria per cercare di raddrizzare la stagione iniziata nel peggiore dei modi. Con il Catanzaro è arrivata la quinta sconfitta consecutiva in campionato. Il Rieti è ultimo con un solo punto in classifica e allo Scopigno domenica (ore 17.30) arriva la Paganese che nel turno infrasettimanale ha vinto per 5-1 contro il Rende. Il clima resta teso e i tifosi hanno annunciato uno sciopero del tifo.

“Basta fare chiacchiere, nel calcio e in questo momento qui. Voglio una partita vita o morte – dice Alberto Mariani – la Paganese è una buona squadra, c’è Scarpa che conosciamo tutti, due buoni attaccanti. Per noi Gigli c’è e gioca. Giochiamo a viso aperto, diamo più attenzione alla fase di possesso. È il momento di vincere, di non subire e di fare gol".

Nel Rieti non ci sarà Alessio Bartolotta per una frattura al quinto metatarso del piede sinistro dovrà essere operato lunedì 30 settembre. La società, inoltre, ha comunicato che l’intervento di Mauro Zitelli, eseguito il giorno 13 settembre per la ricostruzione del legamento crociato è perfettamente riuscito.