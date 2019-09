Real, primi tre punti sudati contro la Colormax Pescara: 5-4

Il Real al debutto casalingo si aggiudica la prima vittoria in campionato e i primi tre punti messi classifica. Sugli spalti l’ex allenatore Patriarca che con gli amarantocelesti ha vinto la Winter Cup e raggiunto una finale scudetto. Al PalaMalfatti finisce 5-4 contro il Colormax Pescara che ha messo in difficoltà la squadra di casa e nel finale ha sfiorato il pareggio. Per Duda c’è ancora molto da lavorare ma i tre punti fanno morale e anche classifica. Ora si torna in campo già martedì contro i CDM Genova. Fischio di inizio alle ore 21.

Real Rieti-Pescara 5-4

Real Rieti: 1 Pasculli, 2 Moura, 6 Ramon, 7 Romano, 27 Rafinha, 9 Baroni, 10 Roni, 11 Rafael, 12 De Michelis, 18 Relandini, 19 Jelovic, 20 Fortino, 22 Micoli, 77 De Luca. All. Duda

Pescara: 1 Mazzocchetti, 5 Galliani, 7 Andrè, 10 Misael, 11 Morgado, 12 Dell’Onder, 14 Papalinetti, 18 Coco, 19 Pieragostino, 20 De Luca, 21 Ferraioli, 23 Scarinci, 29 Fabinho, 99 Santacroce. All. Palusci

Marcatori 00” 30” Moura, Misael 1′ 23” Jelovic 5′ 04” Fortino 19′ 49” Jelovic 00” 36” Fabinho 8′ 11” 9′ 44” Ramon 11′ 43” Dell’Onder 19′ 16”

Note: Ammoniti Misael (P) Fortino (R) Dell’Onder (P) Fabinho (P)

Espulsi Misael 4′ 4” (P)





Arbitro: Colombin di Bassano Del Grappa, Beggio di Padova, Di Resta di Roma 2