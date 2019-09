Il Rieti non compie il miracolo, il Catanzaro vince facile: 2-0

Dalla gioia di un pari contro una big a una nuova sconfitta. Il Rieti a Catanzaro si conferma cenerentola del girone, perdendo 2-0 con i giallorossi di Gaetano Auteri. Protagonista assoluto, Bianchimano con una doppietta. Sterile il Rieti, due volte sole realmente pericoloso in 90’. Nello sliding doors della Serie C, mentre il Rieti di Alberto Mariani rimane inchiodato sul fondo della classifica (basterebbe pochissimo per uscire anche dalla zona rovente) con un punto, il Catanzaro vola: è primo a 13 punti come la Ternana. Destini diversi e vendetta servita: nell’ultimo confronto era stato il Rieti di Capuano a vincere coi giallorossi. Un altro campionato e, appunto, un’altra classifica. La gara finisce 2-0 per il Catanzaro, in paradiso. Il Rieti è ancora lì, nell’inferno degli ultimi posti. Subito in archivio il match in Calabria con una delle pretendenti alla promozione in B, ora l’attesa per una nuova sfida, più alla portata con una squadra come la Paganese: domenica alle 17.30.

CATANZARO-RIETI 2-0

Catanzaro (3-4-3) Di Gennaro 6, Celiento 6,5 (39’ s.t. Elizalde s.v.), Martinelli 6,5, Quaranta 6,5 (31 s.t. Figliomeni s.v.); Casoli 6,5, Maita 6, Risolo 6 (31’ s.t. Signorini s.v.), Nicoletti 6,5; Kanoute 7 (13’ s.t. Giannone 6), Bianchimano 7,5 (13’ s.t. Nicastro 6), Fischnaller 7. (Mittica, Adamonis, Tascone, Riggio, Di Livio, Mangni, Pinna). All. Auteri 6,5

Rieti (4-4-2) Pegorin 5; Esposito 5,5, Aquilanti 5, Granata 5, Zanchi 5 (21’ s.t. Diallo 5); Tiraferri 5, Zampa 5,5, Tirelli 5,5, Guiebre 5,5; Beleck 5 (13’ s.t. Palma 5), Marcheggiani 5,5 (21’ s.t. De Paoli s.v.). (Addario, Lazzari, Arcaleni, Sette, Marino, Bellopede, Del Regno, Poddie) All. Mariani 5,5

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore 6

Marcatori: 15’ pt e 10’ st Bianchimano.

Note: spettatori 5464 (paganti 3053, abbonati 2411, incasso di 50675 euro). Ammonito: Zampa. Angoli: 11-1 per il Catanzaro. Recupero tempo: pt 1’, st 5’.