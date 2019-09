La Npc batte Montegranaro e si aggiudica il trofeo degli Angeli-memorial Nardecchia: 71-62

La Zeus Energy Group si aggiudica il 5° Trofeo degli Angeli Memorial Fausto Nardecchia, il match contro la XL Extralight Montegranaro si chiude 71 a 62.

Consueto appuntamento della preseason quello al PalaAngeli dove i reatini ritrovano dopo tanto tempo la squadra di Montegranaro. Dal punto di vista tecnico la partita ha visto gli amarantocelesti sempre in vantaggio, anche se gli avversari hanno provato più volte la rimonta. Da segnalare il buon atteggiamento in campo dove ogni giocatore è stato in grado di dare il proprio apporto, compreso l’emozionato Nicolo Filoni che gioca in casa e riceve anche una targa dal minibasket del Nuovo Basket Aquilano.

Per coach Rossi un altro test importante in questa preseason dove si è visto un ottimo approccio alla partita ma con molti dettagli a livello offensivo da migliorare: “Sono soddisfatto nel complesso dell’energia vista in campo e dell’ottimo atteggiamento dei ragazzi. Sono da correggere indubbiamente alcuni punti sotto l’aspetto tecnico, dove la strada è ancora lunga. In particolar modo a livello offensivo ci sono ancora troppe imprecisioni. Affronteremo nuovamente Montegranaro domenica e questo è positivo perché abbiamo un metro di paragone sul quale lavorare e vedere in pratica i miglioramenti a stretto giro” queste le parole di coach Rossi al termine dell’incontro.

La compagine reatina affronterà di nuovo Montegranaro in occasione dell’8° Memorial Gasperini che si disputerà domenica 29 settembre alle ore 20 al PalaSojourner.

Zeus Energy Group vs XL Extralight Montegranaro 71 - 62

RIETI: Fumagalli, Passera, Brown 25, Cannon 13, Vildera 8, Zucca 8, Pastore 7, Nikolic 7, Filoni 3, Finco ne. Stefanelli ne, All.: Rossi.

MONTEGRANARO: Thompson 11, Miani, Angellotti ne, Mastellari 6, Andreani ne, Conti, Palermo 8, Bonacini 11, Berti ne, Thomas 15, Cucci 6, Serpilli 5. All.: Ciani.

PARZIALI: 11-14, 17-23, 18-19, 16-15.