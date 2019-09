La Zeus sfida la Poderosa Montegranaro al Memorial Nardecchia

Nuovo test per la Zeus Npc Rieti, impegnata mercoledì sera alle ore 18 al PalaAngeli dell’Aquila in occasione del Memorial Fausto Nardecchia. Alle ore 18 gli amarantocelesti saranno impegnati in una sfida dal sapore speciale, visto che gli avversari saranno quelli della Poderosa Montegranaro. Inutile dire che si tratta pur sempre di un’amichevole, ma che evoca i grandi match del passato nel quale si incontravano la Sebastiani e la Sutor per le promozioni in Serie A1 ed A2 nei primi anni duemila.

La Zeus Npc si troverà davanti una formazione ambiziosa ma ridotta nell’organico rispetto alla passata stagione, che è stata eliminata ai quarti di finale della Supercoppa di Lega dalla Scafati di JJ Frazier domenica scorsa. L’altro Usa è il rookie James Thompson IV, prodotto della Eastern Michican Eagles. Confermato in quintetto come guardia Martino Mastellari, con Montegranaro che ha deciso di dare nuovamente fiducia anche a Matteo Palermo in cabina di regia. Completa lo starting five l’ala piccola Matteo Serpilli di provenienza Legnano.

Rieti dovrà invece continuare a rinunciare a Francesco Stefanelli che sta lentamente recuperando dalla pubalgia e coach Alessandro Rossi spera di riaverlo a disposizione al più presto. A venire incontro alle esigenze dell’allenatore sarà lo spostamento della prima uscita stagionale, prevista per il 6 ottobre contro Napoli. Il comunicato della società di patron Cattani informa i tifosi che la data del recupero è il 16 ottobre alle ore 21 al PalaSojourne, a causa della convocazione nella Nazionale 3X3 di Carlo Fumagalli per i mondiali in Cina.

Giovanni Messi