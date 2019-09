Il Rieti sul campo del Catanzaro per tentare il colpaccio

Il Rieti domani, mercoledì 25 settembre, a Cantazaro contro la squadra di Auteri cerca conferme dopo il primo punto stagionale ottenuto allo stadio Scopigno contro il Potenza. Nel turno infra-settimane la formazione di Mariani cercherà di ripartire dalla rabbia messa in campo nel week-end, anche se difronte avrà un avversario che vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta rimediata contro la Viterbese per 2-1. Dall'altra perte però c'è la grana società e l'uscita di scena di Riccardo Curci dopo la conferenza stampa di sabato e la sua assenza allo stadio domenica lasciano presagire una accelerata nella cessione del club.



Con un Catanzaro che gioca simile al Potenza ma interpreta diversamente, Mariani può riproporre il 4-4-2. Se Gigli sta bene, però, è lui (e non Granata) il candidato a guidare la difesa con Aquilanti e con gli esterni Esposito e Zanchi. A centrocampo Zampa e Tirelli (pronto Palma) e gli esterni Tiraferri e Guiebre. In attacco Beleck e Marcheggiani. Possibile anche un più coperto 4-5-1 o 4-1-4-1 con il sacrificio di Beleck e l'inserimento di Palma. Servirà il miglior Rieti stasera per cercare di portare a casa la partita e far muovere ancora la classifica, dopo aver conquistato un punto la scorsa domenica in casa. Mariani vuole la rabbia vista sia contro il Bari che contro i pontini per sfruttare questo piccolo momento favorevole, anche se di fronte la squadra di Auteri vorrà tornare alla vittoria.

Matteo Dionisi