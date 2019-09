Il Rieti è vivo, con il Potenza arriva il primo punto del campionato

Rieti-Potenza 1-1

Marcatori pt 41' Marcheggiani, st 24' Vuletich.

Rieti Lazzari 6; Esposito 6, Aquilanti 6.5, Granata 6, Zanchi 6; Tiraferri 6 (38’ st Diallo ng), Zampa 6.5, Tirelli 6.5, Guiebre 6; Beleck 6.5 (28’ st Palma 6), Marcheggiani 7 (42’ st De Paoli ng). A disp. Addario, Pegorin, Arcaleni, Sette, Marino, Bellopede, Del Regno, Poddie, Bartolotta. All. Mariani 6.5.

Potenza Iomie 5.5; Sales 6.5, Giosa 6 (11’ st Vuletich 6.5), Emerson 6; Viteritti 6.5, Ricci 5,5 (6’ st Iuliano 6), Dettori 6, Coppola 5.5 (1’ st Longo 5.5), Panico 5.5; Arcidiacono 5.5 (1’ st Isgrò 6.5), Murano 5.5 (33’ st Silvestri ng). A disp. Breza, Brescia, Nembot, Volpe, Di Somma, Souare. All. Raffaele 5.

Arbitro Marini di Trieste 6.

Note paganti 464, abbonati 244, incasso di 4222 euro. Ammoniti: Granata, Zanchi, Iuliano, Marcheggiani, Lazzari, Panico. Recupero 0’ pt, 5’ st. Angoli 10-1 per il Potenza.

Il Rieti prende un punto che vale oro. Un pareggio, quello col Potenza, che permette di non restare laggiù, soli, all’ultimo posto in classifica. Avanti con Marcheggiani e il suo sorprendente tiro a fine primo tempo, i reatini si fanno riacciuffare a metà secondo tempo da un Vuletich carico dopo essere entrato nella ripresa. “Mi aspettavo questa gara – dice Alberto Mariani, tecnico del Rieti - c’è rammarico perché potevamo raccogliere di più. Le condizioni del campo non hanno agevolato le nostre geometrie. Abbiamo sbagliato qualcosa in uscita, fossimo stati più precisi potevamo fare ancora più male al Potenza. Dedichiamo questa prestazione al presidente Riccardo Curci".