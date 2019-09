Il Real Rieti sorride con i giovani, l'Under 19 stende Poggio Fìdoni 7-2

Torna al successo l’Under 19 di Fabio Stentella, che in amichevole al PalaMalfatti batte la Spes Poggio Fidoni U21 7-2. In gol De Sa Almeida (doppietta), Pacelli, Boria, Bertoldo, Ciani e Tirana. “Ottima prestazione dei ragazzi – commenta Stentella – Partita molto convincente sul piano del gioco e dell’intensità. Potevamo anche raccogliere di più viste le innumerevoli occasioni da gol prodotte ma va benissimo così. Dobbiamo solo essere fiduciosi e continuare a lavorare sodo per alzare ancora di più il livello, abbiamo ampi margini di miglioramento”. Prossima amichevole in programma il 29 settembre al PalaGems di Roma (ore 12) contro la Lazio.