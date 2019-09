Il Real stecca la prima, sconfitta a Catania per 3-2

META CATANIA BRICOCITY-REAL RIETI 3-2 (p.t. 1-1)

META CATANIA BRICOCITY Dovara, Salas, Cesaroni, Musumeci, Dalcin, Messina, Rossetti, Silvestri, De Oliveira, Tomarchio, Caamaño, Bordignon, Ferrante, Perez. All. Samperi.

REAL RIETI Micoli, Moura, Rafinha Novaes, Jelovcic, De Luca, Ramon, Romano, Baroni, Javi Roni, De Michelis, Fortino, Rafinha Rizzi, Pasculli, Relandini. All. Duda.

ARBITRI Alessandro Malfer (Rovereto), Simone Zanfino (Agropoli), Michele Schillaci (Enna).

CRONO Fabiano Concetto (Messina).

MARCATORI 7'32'' p.t. Salas (M), 10'34" Rafael, 2'19"st Dalcin, 12'04"st Salas, 13'14"st De Luca

AMMONITI Fortino, Rafael (R), Rossetti (M)

Prima sconfitta stagionale per il Real Rieti che nella gara inaugurale della stagione - ripresa in diretta da RaiSport - deve arrendersi al Meta Catania che s'impone per 3-2, al termine di una gara tutto sommato equilibrata, decisa dalla doppietta di Salas per gli etnei. Per la formazione reatina in gol Rafael e De Luca.

AVVIO EQUILIBRATO Primo frazione di gioco piuttosto equilibrato, con le due squadre brave a gestire la fase difensiva, fino al botta e risposta a ridosso della metà del tempo con l'incursione di Salas all'8' che mette fuori causa l'intera retroguardia reatina consentendo al Meta Catania di passare in vantaggio (1-0) ed il tap-in sottomisura di Rafael al 12' sul corner di De Luca che ristabilisce la parità (1-1).

IL META ALLUNGA Nella ripresa, al 2' il Meta Catania trova il secondo vantaggio di serata con Dalcini (2-1) che sull'errore di Jelovcic in uscita, si ritrova a tu per tu con Micoli e lo supera da posizione defilata. Il Real Rieti reagisce ed aumenta l'intensità della spinta offensiva: ci prova Ramon, poi Rafael e Baroni, sul quale c'è un fallo che scaturisce una punizione invitante ma non sfruttata a dovere. Anzi, al 12' è ancora il Meta che va in gol e ancora con Salas che s'avventa su una ribattuta difensiva per battere Micoli (3-1). Ma passa meno di un minuto e De Luca la riapre con una ripartenza veloce finalizzata col gol di punta alla destra di Dovara (3-2).

ASSALTO FINALE Ultimi tre minuti col Real Rieti che tenta la carta del portiere di movimento (Ramon), ma nonostante un veloce giro palla, l'occasione per chiudere il match capita sui piedi di Cesaroni che a porta vuota sbaglia. A 9" dalla sirena la palla del possibile pareggio capita sui piedi di Fortino, ma da due passi manda alto. Finisce 3-2 per il Meta e PalaCatania ancora stregato per il Real.