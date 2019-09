Coppa divisione, partita perfetta del Real. A Carbognano 7 gol e zero infortuni

Il Real Rieti del tecnico Duda supera il primo turno di Coppa della Divisione battendo nettamente 7-1 il Carbognano (serie B) in terra viterbese. Real in controllo di gara sin dalle battute iniziali, poi a metà del primo tempo i gol di Ramon, Jeffe e Rafinha che indirizzano il match sulla giusta strada. La prima frazione di gioco si chiude sul 4-0 per i reatini con un’altro lampo di Ramon.

Nella ripresa il Carbognano di Cervigni prova a riaprirla con Galanti, ma poco dopo il Real allunga nuovamente: Jelovcic per il pokerissimo, poi Baroni e ancora Ramon per il 7-1 finale.