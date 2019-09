Npc sconfitta a Scafati (105-92) ed eliminata dalla Supercoppa di Lega

Ultima gara di qualificazione che sa di spareggio tra la Givova e la NPC, la squadra di Rossi cerca di replicare la bella prestazione contro Latina che ha prodotto una vittoria per 90-65 grazie alle ottime prestazioni degli americani Brown (25 punti) e Cannon (16+9 rimb) e, dell'ex Piacenza, Andrea Pastore (15). E invece parte male, anzi malissimo, la NPC a Scafati tanto da compromettere la partita e anche la qualificazione. Troppa imprecisione da parte di Rieti che scivola via senza riuscire a concretizzare la mole di gioco creata. Scafati tiene le distanze e chiude aggiudicandosi il passaggio alla fase a eliminazione diretta della Supercoppa con un 105-92. Non ce la fa invece la NPC che non riesce a rientrare tra le migliori seconde per via dello scarto troppo ampio tra punti fatti e subiti. Una gara emozionante che ha visto le due squadre darsi battaglia sotto i colpi infernali degli indemoniati Frazier (31 punti, 6 rimbalzi e 9 assist) e Brown (33 punti, 7 rimbalzi). Da segnalare anche la doppia doppia di Vildera (13 punti e 10 rimbalzi).

Givova Scafati - Zeus Energy Group Rieti 105-92



Givova Scafati: Fall 4, Rossatto 18, Tommasini 8, Lupusor 0, Contento 15, Frazier 31, Markovic 0, Putney 22, Ammannato 7. All.: Griccioli.



Zeus Energy Group Rieti: Brown 33, Nikolic 4, Vildera 13, Cannon 14, Passera 7, Filoni ne, Fumagalli 6. Zucca 12, Pastore 2, Stefanelli ne, Finco ne. All.: Rossi.



Arbitri: Gianfranco Ciaglia di Caserta, Antonio Bartolomeo di Cellino San Marco (BR) e Cristian Mottola di Milano.



Note: parziali 34-26, 27-22, 24-18, 20-25. Tiri da tre: Scafati 11/28, Rieti 8/20; tiri liberi 28/41-25/40, rimbalzi difensivi 20-24, rimbalzi offensivi 5-13. Usciti per cinque falli: Putney, Fall, Ammannato, Vildera, Passera.

