Tricolori U23, Studentesca seconda con le donne e quinta con gli uomini

Si sono chiusi i campionati italiani di società under 23 al Guidobaldi di Rieti. Secondo posto per le donne della Studentesca Milardi, alle spalle di Bracco Atletica. Rossoblù con 153 punti contro i 175 punti delle lombarde alle quali va lo scudetto. Terza Brescia (146). Tra gli uomini, vittoria all’Atletica Vicentina; quinto posto per la Studentesca Milardi 131 punti.