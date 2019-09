Il Rieti travolto dalla Casertana (6-1), Mariani a rischio esonero

Rieti horribilis allo stadio “Pinto” di Caserta. La compagine di Alberto Mariani è stata annientata dalla Casertana, vittoriosa con il risultato di 6-1. Troppo brutta per essere vera la compagine laziale che sbaglia completamente tutto nel primo tempo, tanto da subire sei reti in 40 minuti, per poi limitare i danni nella ripresa, senza per questo riuscire a evitare la figuraccia: ultimo posto in classifica con zero punti in quattro gare ed esonero in vista per Mariani.

Eppure è stato il Rieti a partire forte con due traversoni velenosi di Guiebre in area. Sul secondo episodio Esposito ha protestato per un presunto fallo di Zito, ma l’arbitro ha lasciato correre. Poi la scena è stata tutta della Casertana. Il gol della bandiera del Rieti è di Marcheggiani.

In attesa di comprendere il futuro di Mariani, la migliore risposta il Rieti dovrà darla domenica contro il Potenza, per dimenticare la triste pagina di Caserta.

CASERTANA - RIETI 6-1

CASERTANA (3-5-2): Crispino 6; Longo 6,5 (4’st Ciriello 6), Silva 6,5, Caldore 5,5; Adamo 7 (35’st Lezzi sv), D’Angelo 7, Santoro 6,5, Laaribi 7 (26’st Matese 6), Zito 7,5 (35’st Paparusso sv); Castaldo 8, Starita 7,5 (4’st Cavallini 6,5). A disp.: Zivkovic, Galluzzo, Gonzalez, Varesanovic, Gambino, Longobardo. All.: Ginestra 7

RIETI (3-5-2): Pegorin 4; Aquilanti 4, Gigli 4, Zanchi 4; Esposito 5 (43’st Del Regno sv), Marino 4,5 (12’st Tiraferri 5,5), Zampa 5,5, Palma 5 (36’st Arcaleni sv), Guiebre 6; Marcheggiani 6 (43’st De Sarlo sv), Beleck 4,5 (36’st Bartolotto sv). A disp.: Addario, De Paoli, Granata, Sette, Bellopede. All.: Mariani 4,5

ARBITRO: Collu di Cagliari 6,5.

MARCATORI: 6’pt Castaldo (C), 12’pt Starita (C), 24’pt Castaldo su rig. (C), 29’pt Starita (C), 33’pt Marcheggiani (R), 37’pt D’Angelo (C), 40’pt Castaldo (C).

NOTE: spettatori: 1.877 con 20 spettatori provenienti da Rieti. Ammonito: Bartolotta (R). Angoli: 2-0 per il Rieti. Recupero: 0’ pt; 2’ st.

D.V.