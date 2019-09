Campionati italiani U23 al Guidobaldi, la Studentesca sogna la doppietta

Sabato e domenica allo stadio Raul Guidobaldi si assegneranno i tricolori a squadre nel penultimo appuntamento societario della stagione. Nei due giorni di gare le migliori 12 società d’Italia si contenderanno punto a punto negli scontri diretti il tricolore Under23 (Junior e Promesse). Nel 2018 a Pavia vinsero le ragazze dell’Atletica Brescia e il ragazzi della Vicentina, mentre dopo la fase di qualificazione al comando ci sono Bracco e Cus Parma. Due podi per le squadre rossoblu con le donne seconde e gli uomini terzi. Quest’anno, approfittando del fatto che si gareggerà sulla pista di casa la Studentesca punta a conquistare una prestigiosa doppietta.

Questi i convocati della Studentesca Milardi:

Squadra maschile: Baboucar Loum, Riccardo Filippini, Matteo Frattucci, Marco Ranucci, Demba Marong, Riccardo Salvatore, Nicolò Mastroianni, Matteo Di Carlo, Michele Esposito, Filippo Morseletto, Leonardo Orlandi, Lorenzo Egidi, Gabriele Amadei, Dominic Rossi, Riccardo Giordano, Vincenzo Marseglia, Matteo Bianchini, Mattia Rinaldi.

Squadra femminile:Chiara Gherardi, Valeria Simonelli, Flavia Ferrari, Lucrezia Adamo, Valeria Carvetti, Elisa Gani, Ludovica Rinalduzzi, Lavinia Amanzi, Siria Felicioni, Martina Carnevale, Cecilia Desideri, Elisa Lobascio, Diletta Casciotti, Alessia Tirnetta, Sara Bianchetti, Teuta Cala.

Queste invece le società femminili in gara al Guidobaldi:

Bracco Atletica, Acsi Italia Atletica, Pro Sesto Atletica, Atletica Vicentina, A.S. La Fratellanza 1874, U.S. Quercia Trentingrana, Atletica Brescia 1950 Ispa Group, C.U.S. Torino, Atletica Bergamo 1959, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Toscana Atletica Empoli Nissan, Atletica Lecco-Colombo Costruzioni.

Queste, invece, le società maschili in gara: C.U.S. Parma, Atletica Vicentina, Atletica Bergamo 1959, Pro Sesto Atletica, Enterprise Sport & Service, Atletica Malignani Libertas, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Atletica Cento Torri Pavia, Atletica Firenze Marathon, Atletica Lecco-Colombo Costruz., Atletica Livorno, La Fratellanza 1874.