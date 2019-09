Npc, tutto pronto per la sfida di Supercoppa con l'Eurobasket

Al Palasport di Cisterna di Latina, domani 8 settembre la Zeus Npc sarà impegnata contro l’Eurobasket Roma dell’ex coach Luciano Nunzi. Il romano è stato confermato alla guida della Leonis dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno, ma attualmente la sua squadra non figura tra le favorite. Importante la conferma in quintetto di Federico Loschi, che ha chiuso a 13 di media la stagione scorsa. Per il pacchetto Usa sono arrivati Steve Taylor JR, proveniente dalla seconda divisione turca ed Anthony Miles. Il primo proviene da un’annata chiusa in doppia doppia di media, mentre il secondo ha già avuto esperienze in Italia. Lo scorso anno infatti, Miles ha vestito la maglia di Cagliari arrivando a 21 punti di media. Fattori e Viglianisi completano i titolari, per un quintetto di medio livello ma coadiuvato da una panchina apparentemente poco competitiva, composta da Fanti, Chinellato, Graziani, Cicchetti e Sacchettini.