Memorial Bellini all'Acqua&Sapone, bene comunque il Real

Il terzo "Memorial Bellini" se lo aggiudica l’Acqua&Sapone che con un doppio 3-2 ha la meglio prima del Colormax Pescara, poi del Real Rieti. Decisivo, nella terza ed ultima gara della serata, il gol di Avellino ad un secondo dalla sirena, con la formazione di Duda – per due volte in vantaggio grazie alle reti di Rafinha – in propensione offensiva e col portiere di movimento, alla ricerca del successo.Al termine della gara il tecnico del Real Rieti commenta così la prestazione dei suoi: “Prima gara condizionati dalle condizioni del campo, la palla scorreva poco e non siamo riusciti a pressare come volevamo, nella seconda gara invece abbiamo commesso troppi errori sottoporta e regalato tutti e tre i gol agli avversari. Ma si continua a lavorare per migliorare ogni giorno di più”.