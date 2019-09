La Zeus in crescita, piace la prima di Brown: Palestrina al tappeto 79-59

Prima vittoria nella fase pre-stagionale per la Zeus Npc Rieti, che al PalaSojourner ha facilmente avuto ragione di Palestrina. Gli amarantocelesti si sono imposti in tre quarti su quattro, con un risultato complessivo che ha premiato i ragazzi di coach Alessandro Rossi per 79-59. Sono evidenti i progressi registrati dal punto di vista, con la presenza a sorpresa anche di Francesco Stefanelli, il cui utilizzo è stato comunque centellinato. La Zeus è partita subito fortissimo, potendo contare sull’ultimo arrivato Elijah Brown al debutto assoluto. Prossimo appuntamento il debutto in Supercoppa di Lega, previsto per domenica 8 settembre alle ore 18:30 sul campo di Cisterna di Latina, contro l’Eurobasket Roma.