Tanto Real, senza storie l'amichevole con l'Italpol

REAL RIETI 8

ITALPOL 1

Real Rieti 12 Micoli, 1 Pasculli, 14 Relandini, 11 Rafinha, 13 De Luca, 19 Jelovcic, 15 Baroni, 2 Moura, 9 Marinovic, 5 Fortino, 6 Ramon, 8 Jeffe, 7 Romano, 4 Rizzi, 10 Xavi Roni. All. Duda

Italpol c5 21 Giannone, 2 Osni Garcia, 5 Gravina, 4 Gattarelli, 7 Frigerio, 9 Batella, 17 Ippoliti, 14 Abraham, 12 Buccolini, 55 Filipponi, 16 Paulinho, 15 Bizjak, 8 Ziberi. All. Ranieri

Arbitri D’Angeli e Evangelista (sez. Opes di Rieti)

Marcatori 11’ 49’’ Rizzi (RR), 12’33’’ Rizzi (RR), 15’20’’ De Luca (RR), 8’05’’ s.t. Micoli (RR), 11’44’’ Paulinho (I), 12’20’’ Ramon (RR), 12’33’’ Rizzi (RR), Fortino 18’58’’ (RR), Baroni 19’30’’ (RR).

Il Real manda in archivio il quarto test del suo precampionato, battendo 8-1 l’Italpol al PalaMalfatti. Da segnalare la tripletta di Rafinha Rizzi, uno dei migliori del match, e l’esordio del giovane spagnolo Xavi, entrato nei minuti finali.

PRIMO TEMPO Nel primo tempo il Real crea subito diverse occasioni, colpendo anche un legno con Fortino. Il vantaggio lo sigla Rizzi al 12’ con una bella conclusione da fuori. Il centrale si ripete trenta secondi dopo, battendo sottomisura l’ex Giannone. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il tris di De Luca, arrivato alla fine di una bella azione.

SECONDO TEMPO Nella ripresa il Real allunga ancora il vantaggio, direttamente con Micoli, che sul portiere di movimento dell’Italpol infila direttamente dalla sua porta il 4-0. La squadra di un altro grande ex, Fabrizio Ranieri, insiste con il portiere di movimento e viene premiata dal gol di Paulinho, che fa 4-1. Anche Duda prova la superiorità numerica, trovando il gol con una puntata di Ramon (5-1). Nel finale gli amarantocelesti allungano ancora con un pallonetto morbido di Rafinha (6-1), una bellissima volee di Fortino, prima del definitivo 8-1 di Baroni.

SPOGLIATOI “Abbiamo migliorato alcuni aspetti, altri bisogna lavorare – dichiara il tecnico del Real, Duda – . I primi minuti sono sempre difficili quando trovi una squadra chiusa. Sono soddisfatto della produzione offensiva, in settimana abbiamo lavorato molto sulla difesa, piano piano cresciamo, spero che sabato faremo una bella prestazione”.