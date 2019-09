Rieti, tre colpi di mercato per provare a ripartire in campionato

Alberto Mariani alla fine ha avuto i suoi rinforzi. Al Rieti, dal Monopoli è arrivato con la formula del prestito Enrizo Zampa, classe 92': con la maglia biancoverde ha totalizzato 62 presenze e 2 reti. Centrale di metà campo di esperienza, ex primavera Lazio, Enrico Zampa vanta 35 presenze in serie B tra Trapani e Ternana ed una lunga militanza nella Lega Pro.

L'altro rinforzo arriva in difesa, specificamente sugli esterni: si tratta di Mirko Esposito, 23enne, il cui cartellino è della Salernitana. Nato nel 1996 a Fidenza, terzino destro, può giocare anche a sinistra e sulla mediana, sempre in fascia. Acquistato dal Siena, la Salernitana punta a valorizzarlo. Ha giocato a Parma (una presenza in A); Catanzaro, Paganese, Sicula Leonzio e Catania.

Infine il colpo in attacco che va a rimpiazzare Cedric Gondo. Parliamo di Steve Leo Beleck (nella foto), che ha un passato nella Premier League con il Watford della famiglia Pozzo - proprietaria anche dell'Udinese-. Forse il momento migliore l’ha avuto a Udine: con la Primavera ha segnato 8 gol. Ha giocato anche in Turchia, al Balikesirspor (37 presenze, 9 reti). Ad Atene (6 gol) come al CFR Cluj. Per lui anche undici presenze in C. Dodici in B, nessuna in A pur essendosi affacciato al massima categoria. Quattordici presenze in Primavera. Arriva in amarantoceleste a titolo definitivo.