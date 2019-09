Real Rieti, tre colpi e dalla Ternana arriva il portiere Francesca Trumino

Il Real Rieti femminile rinforza ulteriormente la rosa e mette a segno tre colpi di mercato. Dalla Ternana arriva il portiere, classe 2000, Francesca Trumino che dopo 5 anni in maglia gialloverde – di cui 2 in serie A – e le prime esperienze con la Nazionale Under 19, ha deciso di sposare il nuovo progetto amarantoceleste.

“Sono soddisfatta della scelta – dichiara la giocatrice – perché oltre ad avere stima e fiducia in Fabrizio Vasta, sono rimasta fortemente stregata dall’organizzazione societaria e dall’ambizione della stessa. Al PalaMalfatti in passato sono venuta spesso per assistere da vicino alle gare della prima squadra ed ora poterci giocare per me rappresenta un traguardo importante”.

Oltre a Francesca Trumino, però, il Real Rieti si è assicurato anche le prestazioni sportive della giocatrice reatina Marta Micangeli, laterale classe ’98 che ha già vestito la maglia amarantoceleste prima di passare alla Ternana e successivamente al Cittaducale. Alle due si aggiunge la baby Roberta Carosi, pivot, classe 2002 che vanta un trascorso con le giovanili del Fc Rieti.