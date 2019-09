Real, tutte le amichevoli: si parte sabato contro la Val Canneto

Inizia la pre-season della formazione Under 19 che a partire da sabato 7 settembre scenderà in campo per cominciare a studiare gli avversari e prendere confidenza con l’aspetto tattico.

Questo, nel dettaglio, il programma completo:

Sabato 7 settembre ore 18 (PalaMalfatti): REAL RIETI- Val Canneto futsal;

Domenica 15 settembre ore 11 (PalaMalfatti): REAL RIETI- Monte San Giovanni;

Domenica 29 settembre ore 12 (PalaGems, Roma): S.S. Lazio C5- REAL RIETI;

Domenica 6 ottobre ore 12 (PalaOlgiata, Roma): Olympus- REAL RIETI;