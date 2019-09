Rieti, ancora una sconfitta sul campo della matricola Picerno: 2-1

Un buon Rieti esce sconfitto dal campo del Picerno, ma riceve indicazioni positive per il futuro. I lucani portano a casa la prima storica vittoria in Serie C, spuntandola nella ripresa dopo che la formazione di Mariani era andata vicina al gol prima con Guiebre e poi con Marcheggiani. L’acquazzone abbattutosi sull’impianto potentino a inizio ripresa ha agevolato la seconda marcatura del Picerno, avvenuto tramite un liscio di Gigli ingannato dalla traiettoria del pallone ma protagonista fino a quel momento di un’ottima prestazione. Nel finale la fiammata di De Paoli non è bastata a riaccendere le speranze di evitare il secondo stop in campionato. Domenica allo Scopigno arriva la corazzata Bari, sconfitta clamorosamente in casa dalla Viterbese (1-3).

IL TABELLINO

Picerno – Rieti 2-1

PICERNO 3-5-2: Pane 6; Lorenzini 5 (1’st Caidi 6), Fontana 6,5 , Bertolo 6,5 (30’ st Fiumara 6); Kosovan 6, Calamai 6 (30’st Melli 6), Vrdoljak 6 (45’st Vacca s.v.), Pitarresi 6, Guerra 6; Sparacello 6 (45’st Esposito s.v.), Santaniello 6. A disp: Cavagnaro, Langone, Ruggieri, Nappello, Sambou, Calabrese, Montagno. All. Giacomarro 6

RIETI 3-5-2: Pegorin 5; Aquilanti 6, Gigli 5,5 , Zanchi 6; Tiraferri 5,5, Marchi 5,5 (12’st Palma 6), Marino 5,5, Tirelli 6, Guiebre 6,5; Marcheggiani 6,5, De Sarlo 5 (12’st De Paoli 6,5) . A disp: Addario, Lazzari, Granata, Sette, Bellopede, Del Regno, Poddie, Bartolotta. All. Mariani 6

ARBITRO: Marotta di Sapri 6.

MARCATORI: 5’ st Kosovan (P), 29’st Bertolo (P), 32’ st De Paoli (R).

NOTE: spettatori 500, di cui una decina provenienti da Rieti, per un incasso di 3.400 Euro. Ammoniti: Lorenzini (P), De Sarlo (R), Vrdoljak (P), Pane (P), Gigli (R), Guiebre (R). Angoli: 9-3. Recupero: 1'pt 6'st