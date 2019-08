Npc, confermata la sponsorizzazione con la Zeus Energy Group

La Npc Rieti conferma la Zeus Energy Group come Title Sponsor della squadra anche per la prossima stagione 2019/2020. Come ricordato dall’amministratore delegato della Zeus Energy Group, Nicola Ferretti, l’obiettivo non è solo quello di appoggiare una realtà sportiva ma di creare una sinergia tra NPC e Zeus: “Sono molto soddisfatto della riconferma dell’accordo con la NPC e sono convinto che tale collaborazione proseguirà con molte sorprese. Spero inoltre che la città continui a rispondere positivamente alle nostre iniziative, alimentando un circolo virtuoso che possa giovare allo sport e all’energia. La collaborazione messa in piedi tra le due realtà non è meramente economica ma anche ricca di iniziative, come quelle inerenti alla campagna abbonamenti e di cui è fulcro proprio lo store Zeus”.

La Zeus è diventata una realtà concreta e competitiva nel nostro territorio, grazie al lavoro della neonata azienda reatina del gruppo, la Zeus Energia Gas e Luce semplice srl, la quale ha messo in campo un’importante promozione per la campagna abbonamenti.

Presentandosi presso lo store Zeus in Piazza della Repubblica, con le proprie bollette gas & luce, si riceverà un preventivo gratuito, senza impegno e in regalo ci sarà la maglia a tiratura limitata Zeus/NPC.

Sottoscrivendo invece l’abbonamento a Zeus Energia Gas & Luce semplice, l’azienda regalerà, oltre alla maglia tiratura limitata anche 40 € di sconto da sottrarre all’abbonamento della Zeus Energy Group Rieti 2019/2020. In alternativa, sottoscrivendo un contratto Gas & Luce, l’abbonato NPC Rieti si vedrà regalare, insieme alla maglia, anche l’abbonamento stagionale alla LNP TV Pass, del valore di 67,90 €, la piattaforma che consente di vedere la formazione amarantoceleste anche nelle gare in trasferta. Ricordiamo che questa iniziativa non sarà cumulabile con le scontistiche relative agli Under 18 ed agli Studenti Universitari.