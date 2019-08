Real, vittoria di misura contro l'Olimpus nella prima uscita stagionale: 1-0

Si conclude col punteggio di 1-0 in favore del Real Rieti la prima uscita stagionale della rinnovatissima formazione allenata da Duda contro l’Asd Olimpus, formazione che parteciperà al prossimo campionato di A2. Autore del gol-partita, nonché del primo in assoluto 2019/2020, Rafael Rizzi, che apre le danze a metà del primo tempo con una conclusione delle sue. Gara nel complesso intensa ed equilibrata, complici i carichi di lavoro accumulati in queste prime due settimane dai ragazzi del Real e la caparbietà degli uomini di Budoni, in partita fino alla fine e bravi nel saper disinnescare le bocche di fuoco amarantoceleste. Venerdì si torna in campo: alle 18 a Monticchio (AQ) contro il Free Time di Mario Patriarca.

PRIMO TEMPO – Per due quinti, il Real Rieti schierato da Duda in avvio di gara è formato dalla “vecchia guardia”: Micoli tra i pali e Jeffe in difesa, con Rafinha e Ramon esterni a supporto di Fortino. Venti minuti caratterizzati dalla pressione sul portatore di palla avversario, tante conclusioni nello specchio della porta ed un’ampia rotazione dei quattordici a referto (out solo De Michelis). Il gol del vantaggio al 13’ lo realizza Rizzi con una conclusione dal limite sulla quale Ducci capitola. Nel finale di tempo la traversa di Jelovcic.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il copione non cambia: l’Olimpus cerca quanto più possibile di tenere alto il Real e di ricacciarlo dietro tenendo il pivot a ridosso della porta, ma quando la squadra di Duda recupera il pallone e si riporta sotto, la difesa dei capitolini deve chiudere ogni varco nonostante le scorribande di Rafinha, Fortino e Romano, oltre alla conclusioni dal limite di Ramon, sempre pericolose.

PROSSIMI IMPEGNI – Il Real Rieti tornerà in campo venerdì alle 19 presso il centro sportivo Area Sport, località Monticchio (AQ) contro il Free Time c5 allenata da Mario Patriarca. Poi domenica 1° settembre alle ore 18 il “Memorial Pizza” contro l’Italservice Pesaro al “PalaNino Pizza” teatro, lo scorso 27 gennaio, del trionfo in Coppa della Divisione.

APP REAL RIETI – Domani sera, invece, alle 19,30 presso il centro sportivo Asso Sporting Club, verrà presentata la “App Real Rieti” scaricabile su tutti i dispositivi dotati di sistemi Android e Ios. Al termine della conferenza stampa la società offrirà un apericena a tutti i presenti, che avranno anche l’opportunità di cimentarsi in mini-partite di padel nel nuovissimo impianto di cui è dotato il centro sportivo. A tal proposito, il Real Rieti ringrazia anticipatamente l’amico Sergio Battisti per la disponibilità e l’accoglienza.

REAL RIETI-OLIMPUS 1-0 (p.t. 1-0)

REAL RIETI: 12 Micoli, 5 Fortino, 8 Jeffe, 11 Rafinha, 13 Ramon, 1 Pasculli, 2 Moura, 4 Rizzi, 6 Marinovic, 7 Romano, 9 Baroni, 10 De Luca, 14 Relandini, 15 Jelovcic. All.: Duda.

OLIMPUS: 13 Ducci, 5 Kamel L., 7 Pizzoli A., 12 Cittadini, 23 Di Eugenio A., 6 Pizzoli L., 17 Corsini, 11 Luciano, 90 Iubei, 10 Di Eugenio F., 8 Achilli, 16 Palfreeman, 14 Vassetti, 24 Pompa, 22 Parigi. All.: Budoni

ARBITRI: Patacchiola e Lancia sez. Opes di Rieti.

RETI: 12’49” Rizzi.