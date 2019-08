Debutto stagionale amaro per la Npc, contro il NorthWestern finisce 57-78

Debutto con una sconfitta per la Npc contro gli americani della Northwestern Wildcats, squadra dell’Illinois che milita nella NCAA Division I college e che rappresenta la Northwestern University nella Big Ten Conference. Un test importante per la rinnovata squadra di coach Rossi. Al PalaSojourner la Npc è stata sconfitta 78 a 57. Tra i migliori in casacca amarantoceleste, Cannon e Vildera con 15 punti a testa. Non è sceso in campo l'altro americano reatino Brown in quanto arrivato a Rieti solo da poche ore.