Debutto stagionale per il Real, al palaMalfatti c'è l'Olimpus

Prima uscita stagionale per il Real Rieti di Duda. Domani sera, mercoledì 28 agosto, alle 19,30, al PalaMalfatti (ingresso gratuito), il rinnovato quintetto amarantoceleste si confronterà con l’Olimpus per saggiare le condizioni atletiche del gruppo che lavora ormai da più di due settimane.

Per Duda, quella di domani, sarà anche l’occasione per verificare, da un punto di vista tattico, lo stato d’apprendimento sia della fase difensiva, che di quella offensiva, come specifica lo stesso coach alla vigilia del match:

“Spero di vedere un coordinamento difensivo – dice – che è quello sul quale abbiamo lavorato di più in queste due settimane. Mi aspetto anche una giusta chiave di lettura delle scelte difensive dell’avversario e lo sfruttamento massimo delle situazioni da palla ferma. E’ un’amichevole, ma in questa seconda fase della preparazione dobbiamo cominciare a stare in campo con l’atteggiamento giusto, lo stesso che poi dovremo avere nelle partite ufficiali”.