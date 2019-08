E' morto il procuratore Maurizio Balducci ex giocatore della Amg Sebastiani

È morto a Perugia, a causa di un arresto cardiaco, l’agente Maurizio Balducci, fondatore e presidente della ProTalent Agency. Balducci, 55 anni, era rimasto legato a Rieti dove veniva spesso per lavoro ma anche per incontrare i suoi vecchi amici, dove aveva giocato da giovanissimo nei tempi d’oro della pallacanestro reatina. Balducci, tra gli altri, era l’agente di Sarunas Jasikevicius e dei due talenti candidati a un posto in lottery al prossimo Draft NBA, Theo Maledon e Deni Avidija.