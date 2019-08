L'abbraccio dei tifosi alla nuova Npc. Cattani: "Questo entusiasmo ci carica"

Al PalaSojourner si è aperto il sipario sulla stagione 2019/20 della Zeus. Il palazzetto di Villa Reatina ha ospitato la presentazione del nuovo rooster, quasi interamente rinnovato ma pronto a stupire L’ovazione del pubblico ha accompagnato l’inizio dell’evento, con i fans che hanno fatto subito capire il loro amore per la società. Cattani ha aperto le danze con il classico discorso di inizio stagione: “Bellissimo tutto questo entusiasmo. Abbiamo fatto tanto lavoro ed i tifosi sono pronti. Non mi aspettavo tutta questa gente e fa ben sperare per il futuro”. Il direttore sportivo Gianluca Martini ha parlato degli abbonamenti: “I ragazzi non ci deluderanno, saranno combattivi e ci regaleranno grandi soddisfazioni. A Rieti devi saper osare per emergere e proveremo a farlo. Noi partiremo con gli abbonamenti il 29 agosto e saranno acquistabili presso lo Store della Zeus in Piazza della Repubblica e non al PalaSojourner. Sono previste agevolazioni come ogni anno cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei tifosi”.

G. M.