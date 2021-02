C'è Posta per te, la coppia di Nerola separata in casa. "Vulcani a letto", ma la busta si chiude

14 febbraio 2021 a

Nerola protagonista a C'è Posta per te, la nota trasmissione condotta su Canale 5 da Maria De Filippi. Durante la puntata di sabato 13 febbraio Maria ha provato a far riconciliare una coppia di di Nerola, paese della sabina romana al confine con la provincia di Rieti. A chiamare la trasmissione Eugenio, marito annoiato dalla routine coniugale che, stando a quanto dice, si è sentito trascurato e dunque ha cercato avventure sul web iscrivendosi a Badoo, un sito per incontri, dove ha scambiato messaggi piccanti con alcune donne. Ma un'amante virtuale ha inviato le foto spinte e gli screenshot alla moglie Antonella che gli ha imposto la separazione in casa.

Lui piange e giura di non essere mai andato oltre i messaggi hot. Dunque in trasmissione arriva la moglie che sarà la vera protagonista della serata. Quando il marito ripete che si è sentito trascurato inizia a rispondere a tono: "Fermalo ti prego. Gli dicevo di smettere di fare il cretino, ma proprio il cretino, si prendeva pause di qualche mese e ricominciava. Guai chi ci toccava il telefono, era tutto top secret".

"Non ho mai concluso, lo sai. Due giorni prima che succedesse questo fatto, siamo stati a letto insieme, siamo due vulcani a letto, non è vero? Non ti ho mai tradito con un’altra, io volevo sentirmi dire che ero bello, non me lo hai detto mai, mai", ha risposto in lacrime il marito. Ma la donna non si è scomposta: "Vedi questi singhiozzi? Li ha fatti sempre, sempre. Lui non guarda il film, sta con il telefonino". Maria De Filippi a quel punto non ha nascosto qualche risata davanti alla "classe" della donna che ribatte ironica: "Ora io sono serena, come reagisco se se ne va? Ma dove vuoi che vada? Il problema è quello! Vuole la botte piena e la moglie ubriaca". A quel punto Eugenio ha provato a fare la vittima arrivando a minacciare di voler chiudere lui la busta, prima volta per un mittente nella storia della trasmissione di Maria De Filippi. Ma Antonella non si è scomposta: "Mi ha riempito la vita? Sì, di caz***te". Si è alzata, ha chiuso la busta ed è andata via.

