Tú Sí Que Vales, la reatina Vanessa Caloisi da brividi con "Vissi d'amore di Puccini" | VIDEO

11 ottobre 2020 a

a

a

Tú Sí Que Vales, la reatina Vanessa Caloisi da brividi con "Vissi d'amore di Puccini".

La soprano di Rieti, 26 anni, protagonista della quinta punta del talent in onda su Canale 5 nella serata di sabato 10 ottobre. Ha conquistato il 93% dei consensi e quattro vales dalla giuria. "Ti abbiamo visto particolarmente emozionata", ha detto Gerry Scottti al termine dell'esibizione. "E' un'aria particolare che mi fa pensare a mia madre che è venuta a mancare da un anno. La dedico a lei questa serata", ha spiegato la ragazza (clicca qui per vedere il video dell'esibizione)

Vanessa ha iniziato a cantare nel coro "Mi-Re-La" diretto da Mirella Caponetti e in quello della parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Vazia diretto dalla maestra Francesca Chiaretti. Nel 2019 ha conseguito il Diploma di Laurea nel bel canto presso il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.