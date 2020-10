04 ottobre 2020 a

Uomini e donne, Jessica Antonini: "Minacce di morte a me e Davide"

Continuano gli attacchi all'ex tronista Jessica Antonini e al suo compagno Davide Lorusso. La 29enne di Stimigliano è uscita dal programma di Maria De Filippi dopo aver scelto il corteggiatore. Ma i due sono stati presi di mira dagli haters che mettono in dubbio la veridicità della loro storia. La tronista già sabato aveva fatto una diretta Instagram cercando di rispondere a chi sosteneva che Davide avesse una fidanzata fuori dal programma. Oggi ha registrato un video nelle stories in cui riferisce di aver ricevuto minacce di morte sul web oltre a una serie di insulti. "Non si dicono queste cose anche se siamo personaggi pubblici"

Qualcuno ha sostenuto anche che fosse anoressica: "Non si scherza con queste cose - ha detto Jessica durante il video - ci vuole rispetto per le persone che ne soffrono. Per fortuna non sono anoressica, mangio come un camionista. Ma ci vuole rispetto"

