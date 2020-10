Uomini e donne, Jessica Antonini: "Ho scelto Davide perché quando sono a casa mi manca sempre" | VIDEO

02 ottobre 2020 a

A Uomini e Donne è stato il giorno di Jessica e Davide. La nuova coppia ha deciso di provarci abbandonando il programma. La registrazione del momento della scelta di Jessica Antonini - la tatuatrice di Stimigliano che lavora alle Poste - è andata in onda nel primo pomeriggio del 2 ottobre.

"Scelgo Davide perché quando torno a casa mi manca continuamente,non faccio altro che pensare a lui,non vedo l’ora di rivederlo mi manca l’aria non posso privarmi di un emozione cosi bella,anche se è troppo presto rischio", ha detto Jessica. Fin dalla prima puntata era emersa un'intesa tra Jessica e il corteggiatore Davide Lorusso. La scelta è arrivata in poco tempo. "Non ce l'ho fatta a resistere", ha detto Jessica nella prima intervista rilasciata dopo aver deciso di abbandonare il programma insieme al corteggiatore. "Mò se dice no je meno", ha detto Jessica subito dopo aver ufficializzato la scelta invitando Davide a cena. "Andiamo a cena", ha concluso il corteggiatore. La loro storia continuerà fuori dal programma.

