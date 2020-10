Uomini e donne, le prime parole di Jessica Antonini dopo aver scelto Davide: "Conquistata dal suo sguardo"

02 ottobre 2020 a

E' durata poco l'avventura di Jessica Antonini come tronista di Uomini e Donne. La tatuatrice di Stimigliano ha scelto Davide Lo Russo e insieme al corteggiatore hanno dunque abbandonato il programma dopo poche puntate. Un epilogo atteso e che era stato anticipato sui social nei giorni scorsi.

Al termine della registrazione - andata in onda nel primo pomeriggio del 2 ottobre - i due hanno rilasciato la prima intervista in esclusica a Wittytv (clicca qui per vedere il video). "Non siamo normali" ha detto l'ormai tronista a Davide.

Poi ha raccontato la sua avventura lampo nel programma di Maria De Filippi. "Lui ha stravolto tutto. Ho detto a tutti fate arrivare gente di più di 30 anni in modo che il percorso sarà lunghissimo, invece niente..". Il piano era quello di rimanere nel programma ma l'incontro con Davide ha cambiato tutto: "Ho provato a resistere, ma non ce l'ho fatta. Davide ha uno sguardo che ti devasta. Mi dà una tranquillità pazzesca", ha ammesso Jessica. La ragazza ha spiazzato anche le persone che la conoscono bene: "Dopo le prime puntate mi chiamavano le mie amiche, mia madre, perché non mi riconoscevano".

L'intervista si è concluso con un invito. "Stasera vieni da me, ci facciamo la carbonara a cena".



