Uomini e donne, Jessica Antonini sceglie Davide Lo Russo ed esce dal programma.

La notizia era stata spoilerata da un paio di settimane. Jessica Antonini, la tronista di Stimigliano, ha scelto il corteggiatore Davide Lo Russo. I due dunque abbandonano il programma per tentare una relazione insieme lontano dalle telecamere. Jessica dunque è una delle troniste più veloci nella storia del programma di Maria De Filippi a trovare l'amore. era stata la stessa tatuatrice in una delle puntate andate in onda nei giorni scorsi a mettere in chiaro le cose: "Se trovo l'uomo giusto non sto tre mesi qui in televisione. Usciamo e proviamo una relazione". Detto, fatto. Il legame con Davide Lorusso era apparso solido fin dalle prime battute.

