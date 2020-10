Uomini e donne, Jessica Antonini: "Se trovo l'uomo giusto non sto tre mesi in televisione" | VIDEO

01 ottobre 2020 a

a

a

Uomini e donne, Jessica Antonini: "Se trovo l'uomo giusto non sto tre mesi in televisione".

Si avvicina sempre più il momento della scelta. Come ormai è noto da un paio di settimane Jessica Antonini, la tronista di Stimigliano, ha scelto Davide Lorusso. Ma ancora il momento della scelta, annunciato sui social, non è andato in onda.

Nella puntata del 1 ottobre i telespettatori hanno potuto vedere l'esterna tra Jessica e Davide durante la quale la ragazza ha disegnato un tatuaggio per il corteggiatore. In studio poi ha messo le cose in chiaro: "Se capisco che ho trovato l'uomo giusto non resterà tre mesi qui in trasmissione per allungare il brodo".

