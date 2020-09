Uomini e donne, messaggio di Davide a Jessica Antonini: "Ti portei via" | VIDEO

14 settembre 2020 a

Uomini e donne, messaggio di Davide a Jessica Antonini: "Ti portei via".

Tiene banco il flirt tra la nuova tronista Jessica Antonini, 29enne originaria di Gavignano e residente nella vicina Stimigliano sempre in Sabina, e il corteggiatore Davide Lorusso. Nella puntata andata in onda il 14 settembre è stato svelato un messaggio che l'uomo ha mandato alla giovane tatuatrice: "Se non fossimo in questo contesto ti porterei via". Lei ha sembrato apprezzare: "Ogni volta che mi giro Davide mi guarda", ha detto durante la puntata e mi fa piacere". Jessica ha anche scherzato sulla "gelosia" del ragazzo: "E' diventato tutto rosso quando ho ballato con Simone".

"Non sono geloso", ha precisato Davide che ha ammesso: "Forse mi sono fatto prendere dal contesto, visto che ci siamo detti cose importanti: Vederla con altri vicino un po' di effetto mi fa". i due sono stati già protagonisti un un'esterna.

