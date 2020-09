Uomini e donne, la tronista Jessica Antonini si presenta: "Voglio una storia pulita" | VIDEO

10 settembre 2020 a

La 29enne che abita a Stimigliano subito protagonista a Uomini e Donne dove, per la stagione 2020/2021 sarà tronista. Nella presentazione la ragazza nata a Gavignano parla della sua infanzia e dei "dispiaceri" che ha dato alla madre. "Come quando sono scappata di casa con 300 euro in tasca ed ho dormito 15 giorni in stazione a Milano". E' la stessa ragazza che dice che il motivo di lasciare casa era legato a "un padre autoritario". "Non eravamo il ritratto della famiglia felice", ammette durante il video di presentazione. Mamma casalinga e papà operaio. "E' stato sempre un grande lavoratore, ma quello non basta, mi è mancato l'affetto il senso di famiglia".



"Negli ultimi due anni sono cresciuta più che in tutti 29. Adesso mio padre è un nonno bravissimo", dice la nuova tronista.

Per quanto riguarda l'anima gemella la ragazza, che fa la tatuatrice e lavora alle Poste, ha le idee chiare: "“Voglio una storia pulita, che mi dia attenzioni perché io ne do tante. E che sappia restare quando soffro. Che abbia l’intelligenza di andare oltre ciò che sembro”.

