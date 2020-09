Uomini e Donne, due nuove troniste: Sophie e Jessica. Chi sono

Abita a Stimigliano, in provincia di Rieti, la partecipante della trasmissione di Maria De Filippi

Due nuove troniste in versione femminile per Uomini e Donne - la storica trasmissione di Canale5 ideata e condotta da Maria De Filippi - e si chiamano Sophie e Jessica.

Ma chi sono le due belle troniste? Una si chiama Sophie Codegoni ed è originaria di Riccione. Con i suoi 18 anni è la più giovane mai avuta dalla trasmissione di Maria De Filippi. "Non ho fiducia negli uomini, ma sono una sognatrice" ha raccontato nel video di presentazione. Jessica Antonini - residente in provincia di Rieti, a Stimigliano - invece ha 29 anni ed è mamma di un bambino di 5 anni. Tatuatrice e impiegata, pare avere un passato turbolento - a causa dei rapporti con il padre e dei suoi inizi lavorativi a Milano che l'hanno costretta anche a dormire in stazione - dice di "cercare un uomo protettivo e rispettoso, in primis nei confronti di mio figlio".

