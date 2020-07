30 luglio 2020 a

a

a

Claudia Gerini in posa sulla Harley Davidson. Che gambe!

L'attrice ha manifestato il suo amore per le moto. Su Instagram ha pubblicato alcune foto in sella a una Harley Davidson in Sardegna. "E poi ad un certo punto, una Harley mi ha rubato il cuore. e ho perso un po’ la testa.. Un giorno di fine luglio in cima ad un promontorio nel sud della Sardegna. intorno a me solo cielo e mare". Una dichiarazione d'amore alla moto.

Nelle tre foto pubblicate. Claudia Gerini si mostra in grande forma indossando un costume nero e mostrando le sue bellissime gambe