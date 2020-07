Selvaggia Roma senza reggiseno in cucina. La foto su Instagram

30 luglio 2020 a

Selvaggia Roma continua a far impazzire Instagram. L'influencer romana ha pubblicato una foto sul noto social: lei è in cucina, abbronzatissima, con un solo paio di pantaloncini grigi a coprire il suo corpo tatuato. E' senza reggiseno e copre il suo petto con le braccia incrociate. Nelle mani un calice. "La casa non è dove vivi ma dove ti capiscono", è il messaggio lanciato ai fans.

Negli ultimi giorni l'ex tronista - sulla quale circolano diverse voci su presunti flirt e ritorni di fiamma - ha pubblicato diverse foto e stories da Matera dove ha passato qualche giorno di vacanza.