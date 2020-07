30 luglio 2020 a

Melita Toniolo, il bikini che fa impazzire. "I nostri compagni si sentono tutti Oliviero Toscani".

La showgirl ha pubblicato una foto mozzafiato sul suo profilo Instagram. uno scatto che la ritrae sotto un albero nel resort Forte Resort Village in Sardegna dove è in vacanza. Nella foto indossa un bikini verde acqua che mette in risalto il suo seno generoso.

Uno scatto fatto probabilmente dal compagno come si capisce nel commento: "I nostri compagni quando ci fanno una foto perfetta si sentono Oliviero Toscani, vero?Non hanno ancora capito che è tutto merito dell'iphone modalità ritratto". I fans sono impazziti nei commenti