Alessia Marcuzzi confessa: "Lo ammetto ho le gambe storte". Foto su Instagram

Alessia Marcuzzi continua i servizi fotografici in giro per il Lazio per promuovere il marchio "Marks&Angels", la linea di borse che porta il marchio della conduttrice televisiva, reduce dalle esperienze con il GF e "Le Iene".

Dopo lo shooting fotografico al Terminillo, sempre mercoledì si è spostata a Castel Gandolfo dove, commentando uno degli scatti pubblicati su Instagram, ha scherzato sulle sue gambe: "Sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite avete presente? Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra. Ma io le scopro comunque. E cammino fiera. Un difetto puo’ diventare la vostra particolarita’ e rendervi unici, ricordatelo".