Selvaggia Roma, mini bikini da urlo a bordo piscina. E posta la foto su Instagram

Selvaggia Roma, mini bikini da urlo a bordo piscina.

L'influencer romana in questi giorni sta pubblicando una serie di stories su Instagram da Matera dove alloggia in un resort. Mentre continuano le voci su presunti flirt e ritorni di fiamma, l'ex tronista la prende alla leggera su Instagram e continua a scherzare sulla sua dieta.

L'ultima foto postata su Instagram la ritrae a bordo piscina con indosso un piccolo bikini che mette in risalto il fisico tonico e abbronzato. "Forse in questa estate chi lo sa, se avremmo sete della libertà dammi un Mojito che ci penso", è il commento che linfluencer ha posto sulla foto.