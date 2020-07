UeD, Nicola Vivarelli e la relazione con Gemma Galgani: "Vorrei fosse qui con me, la invito ma non viene" | Video

18 luglio 2020 a

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, arriva attraverso un video postato dallo stesso Sirius su Instagram, la rivelazione sul loro rapporto.

Nicola rompe il silenzio dopo il rincorrersi di voci seguita alla fine di Uomini e Donne a inizio giugno. Il giovane ufficiale di Marina, in un video sulle Stories di Instagram, ha detto che al momento Gemma non vuole fargli visita.

Nicola ha raccontato di essere stato invitato a casa di alcuni amici e di aver chiesto alla ‘dama’ di raggiungerlo, ma lei ha preferito evitare: “Io vorrei che Gemma fosse qui con me, è la prima cosa che vorrei. Purtroppo però, nonostante i ripetuti inviti, lei non vuol venire attualmente. Io, più che invitare, non so che fare”, ha detto Nicola.