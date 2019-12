Labro delle meraviglie: tra teatro e iniziative per i bambini

Un altro appuntamento da non perdere con Labro delle Meraviglie, la rassegna di eventi organizzata con il sostegno della Regione Lazio nell'ambito della promozione “Le Feste delle Meraviglie”. Oggi, sabato 21 dicembre, presso il teatro del piccolo borgo ci si divertirà con "A Natale per Sbaglio". Uno spettacolo surreale e comico che racconta di una prova per il concerto di Natale. Una storia fatta di paradossi, equivoci e vicissitudini che portano una musicista, una pianista e un rinomato regista a scontrarsi con un'attrice di quart'ordine, finita, non si sa come, sul palcoscenico. Una prova che diventa lunga, uno spettacolo, che rivede in chiave comica i retroscena del Natale. Uno spettacolo per tutti che vi farà ridere e sorridere. Una produzione originale di associazione teatrale Artò in anteprima assoluta a Labro per il #Natale delle #Meraviglie! Scritto e diretto da Silvia Imperi, con Silvia Imperi, Claudio Caporizzo, Rosa Francese e Giacinta Simon. Prima della rappresentazione i più piccoli potranno ritrovarsi alle 15:30 presso la Sala del Torrione per scrivere insieme la letterina a Babbo Natale. Ma non sarà la solita letterina, sarà molto di più! Con Anna Peretti, artigiana, calligrafa e restauratrice di libri, ogni bambino potrà creare una piccola opera d'arte grazie alla calligrafia. Per le bambine e i bambini sarà l'occasione per provare un'attività originale e insolita da cui ricavare divertimento e soddisfazione.