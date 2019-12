Grande successo per la tournée cinese del tenore sabino Gianluca Sciarpelletti

È cominciata i primi di dicembre la grande tournée in Cina del tenore sabino Gianluca Sciarpelletti. L'artista sarà impegnato per più di un mese, in tre recitals e quindici concerti, nelle più prestigiose concert hall e teatri del “Sol levante”. Città come Pechino, Shangai, Guangzhou, Jiangsu, Chongquin, Siquan, Guangdong, Shandong, Zheijang, Anhui, Hefei lo hanno invitato quale “Guest Star” annunciandolo come l’erede del grande Luciano Pavarotti. Si sono già svolti i primi tre recitals: il 7 dicembre al Tianjing concert Hall in Tianjing, Il 12 dicembre, Guangzhou Xinhai Concert Hall in Guangzhou e il 15 dicembre, Anhui Theater in Hefei dove il tenore si è fatto come sempre apprezzare.