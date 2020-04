Dal Gruppo Rossi 425.000 euro per il Policlinico Gemelli

Roma, 16 apr. - (Adnkronos) - Terza settimana per la maratona di solidarietà lanciata dal Gruppo Rossi a favore del Policlinico Gemelli di Roma. La sottoscrizione tra dipendenti e fornitori delle società ferroviarie del Gruppo, la Gcf e la Gefer, ha permesso di raccogliere ad oggi 425.000 euro. Grazie al contributo, la Fondazione Gemelli ritiene possibile affrontare il nuovo, ulteriore impegno nella strategia di contrasto al Coronavirus: mettere in campo al Policlinico Gemelli un nuovo reparto di terapia subintensiva pneumologica dedicato ai pazienti Covid.

Nello specifico la donazione Gcf permetterà di provvedere alla dotazione tecnologica del reparto finanziando l’acquisto di ecografi per esami toraco addominali, sistemi di supporto ventilatorio non invasivo, un sistema portatile per radiografia digitale e sistemi di monitoraggio paziente con relativa centralizzazione. È questo, infatti, l’ultimo tassello della sequenza di misure che, numerose ed onerose, la Fondazione Gemelli ha intrapreso per fronteggiare l’emergenza sanitaria del coronavirus.

“La realizzazione del reparto - spiega dal Policlinico Gemelli la dottoressa Annia Lucina Della Penna - è necessaria per ospitare pazienti positivi per i quali è indispensabile un ricovero finalizzato a somministrare trattamenti terapeutici di tipo chirurgico. L’impegno vostro, dei vostri dipendenti e fornitori ci commuove, ci sostiene rendendo possibile attivare le misure necessarie e ci rende fiduciosi perché ogni nostro sforzo è accompagnato dalla vostra solidarietà”.

Ad oggi, nelle tre settimane di 'maratona della solidarietà', sono stati raccolti e donati al Policlinico Gemelli circa 425.000 euro: 43.587 negli ultimi 7 giorni. “In un frangente drammatico come quello attuale - dichiara Edoardo Rossi, presidente della Generale Costruzioni Ferroviarie - la solidarietà è un dovere etico primario. Il ritorno, seppur graduale, ad una normalità esistenziale prima ancora che produttiva, dipende da quanto sapremo tutti supportare l’impegno di chi è schierato sulla prima linea”.

Ogni apporto è prezioso: chiunque può essere di sostegno con il proprio contributo di solidarietà sul conto corrente dedicato della Deutsche Bank IT89V0310403223000000820148 intestato a GCF - Generale Costruzioni Ferroviarie, indicando la causale “GCF Covid-19”. Ogni martedì l’importo raccolto in settimana verrà devoluto alla Fondazione Policlinico Gemelli.